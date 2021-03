Koronawirus w USA. Senat przegłosował gigantyczny pakiet pomocy dla Amerykanów

1400 dolarów na Amerykanina - to jedno z założeń przegłosowanego przez USA pakietu gospodarczego. Bezpośrednie transfery pieniężne mają trafić do większości obywateli kraju. Cały pakiet wart jest ok. 1,9 bln dolarów.

Koronawirus w USA. Joe Biden zapowiedział, że podpisze przegłosowaną ustawę Źródło: PAP , Fot: EPA