Koronawirus. W USA zatwierdzono do użycia kolejną szczepionkę

Federalna Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) podjęła w sobotę decyzję od dopuszczeniu do użycia szczepionki przygotowanej w laboratoriach koncernu Johnson&Johnson. To trzeci dopuszczony do użycia w USA preparat, mający zabezpieczyć obywateli przez zakażeniem koronawirusem.

Szczepionka firmy Johnson&Johnson pozwoli amerykańskim władzom znacznie przyspieszyć proces masowych szczepień. Koncern zobowiązał się do dostarczenia do końca marca 20 mln dawek preparatu. Substancja w przeciwieństwie do dostępnych już na amerykańskim rynku szczepionek Pfizera i Moderny, jest podawana w jednej dawce.

Koronawirus. Badania potwierdziły skuteczność szczepionki Johnson&Johnson

Z badań przeprowadzonych przez FDA wynika, że szczepionka charakteryzuje się 66 proc. skutecznością w zapobieganiu ciężkiego przebiegu COVID-19. - Jedna dawka sprawi, że nie będzie trzeba jechać do szpitala i nie będzie trzeba przebywać na oddziale intensywnej terapii - tłumaczył w stacji CNN doktor Paul Offi.

Dane potwierdziły również wysoką skuteczność substancji w walce z koronawirusem w RPA, gdzie dominuje odznaczająca się zwiększoną odpornością mutacja B.1351. Badania pokazały również, że szczepionka znacznie obniża możliwości transmisyjne koronawirusa, chroniąc również przed infekcjami bezobjawowymi.

Pogoda na Wielkanoc. Ekspert z IMGW podał też prognozę na majówkę

Koronawirus. Joe Biden apeluje o przestrzeganie obostrzeń

Oświadczenie w sprawie decyzji FDA wydał prezydent USA Joe Biden. Podkreślił, że bardzo cieszy go ta wiadomość, ale jednocześnie zaapelował by nie stała się ona przyczyną rozluźnienia dyscypliny społecznej w świetle obowiązujących obostrzeń. "Chociaż świętujemy dzisiejszą wiadomość, to wzywam wszystkich Amerykanów - myjcie ręce, zachowujcie wzajemny dystans i noście maseczki" - napisał Biden. "Tak jak mówiłem wiele razy, w trakcie rozprzestrzenienia się nowych mutacji, sytuacja może wciąż się pogorszyć" - dodał.

W piątek w USA wykonano rekordowe ponad 2,2 miliona zastrzyków, a łączna liczba szczepień przekroczyła już 70 milionów. Wiele wskazuje, że tempo w najbliższych tygodniach jeszcze wzrośnie. Wszystkie firmy obiecują zwiększenie dostaw. Portal The Hill pisze że "Stany Zjednoczone są na dobrej drodze do otrzymania 240 milionów dawek do końca marca, co wystarczy do zaszczepienia około 130 milionów osób"