Koronawirus w USA. Fauci: 99 proc. nowych zgonów na COVID-19 to osoby niezaszczepione

O aktualnej sytuacji epidemicznej w USA dr Anthony Fauci wypowiedział się w programie "Meet the Press" emitowanym przez stację NBC. Ekspert zajmujący się chorobami zakaźnymi powiedział, że jest sfrustrowany sytuacją, w której Stany Zjednoczone "mają potężnego wroga oraz posiadają bardzo skuteczny środek zaradczy", a mimo to nie może być on w pełni wdrożony, ponieważ niektórzy ludzie nie chcą się szczepić.