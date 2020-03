Koronawirus w Szwecji. Tu walczy się inaczej. "Będą drugie Włochy"

Ludzie pozostawieni sami sobie

Uważa, że szwedzki rząd lekceważy zagrożenie związane z koronawirusem. - Od niedzieli obowiązuje zakaz spotykania się w gronie większym niż pięćdziesiąt osób, ale nie dotyczy to szkół albo galerii handlowych - zauważa. - Środków do dezynfekcji i maseczek nie ma od ponad miesiąca i nie wiadomo, kiedy będą dostępne. Natomiast rząd twierdzi, że niczego nie brakuje - stwierdza.

Restauracje są otwarte, ale tylko te, w których jest obsługa kelnerska. Sklepy również działają bez większych zmian. Zazwyczaj nie ma ograniczeń co do ilości osób, jaka może przebywać w środku. - W sklepach na podłogach przed kasa są naklejki, żeby zachować odstęp - opowiada Anna, nasza kolejna rozmówczyni. - Jest zakaz odwiedzania domów starców i domów opieki

Spóźniona reakcja na koronawirusa

Doktor Paweł Grzesiowski uważa, że Szwedzi przegapili moment, gdy należało zdecydowanie reagować. - Naukowcy są oburzeni tą sytuacją i zdumieni, że rząd to zagrożenie zbagatelizował - mówi. - Na tym etapie to już dorabianie filozofii do stanu faktycznego. Nic nie da się zrobić, więc będziemy uważali, że to jest taktyka.