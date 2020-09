Koronawirus w samolocie. Ponad sto osób uziemionych na lotnisku w Gdańsku

Do sytuacji doszło w sobotę. Samolot linii Ryanair miał wylecieć do Kalamaty w Grecji z gdańskiego lotniska o godzinie 17:50. Tak się jednak nie stało, lot został odwołany.

Awaria w "Czajce". Bartosz Arłukowicz: Nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych, ale...

Koronawirus. Gdańsk. Pasażerka z samolotu trafiła na kwarantannę

Przez trzy godziny pozostali podróżni czekali na kolejne decyzje na pokładzie. Część z nich miała nadzieję, że uda im się polecieć do Grecji. - Jednak ostateczna rekomendacja Inspektora Sanitarnego była taka, by lot odwołać - podkreśliła Michajłow. Zaznaczyła, że to pierwszy taki przypadek, kiedy już na pokładzie okazało się, że jeden z pasażerów jest zakażony.

Pasażerowie wrócili do domów. Teraz sanepid bada sprawę i to do niego będzie należeć decyzja, jaki będzie dalszy ich los. Wszystko wskazuje na to, że te osoby, które miały bezpośredni kontakt z kobietą, będą musiały przejść przez kwarantannę.