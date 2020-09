Gdańsk. Rój pszczół na hulajnodze elektrycznej. Nietypowa interwencja strażaków

Gdańsk. Nietypowa interwencja strażaków

Strażacy szybko przyjechali na miejsce i zajęli się rojem. Akcja trwała krótko i zakończyła się sukcesem. Strażak zasłonił rój pszczół workiem, a następnie próbował wrzucić rój do środka. Pszczoły zostały przekazane do najbliższej pasieki. Trzeba pamiętać, że pszczoły to bardzo pożyteczne zwierzęta, ale zaatakowane mogą być niebezpieczne.