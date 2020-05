Koronawirus w Rosji. Rośnie liczba zakażonych. Trzeci lekarz wypada przez okno

To oficjalne dane. Rzeczywista liczba zakażonych może być jednak o wiele wyższa, na co wskazują między innymi badania przesiewowe, które wykonano w Moskwie. Jak poinformował na swoim blogu mer tego miasta Siergiej Sobianin, wykazały one, że faktycznie zakażonych jest ok. 2 proc. mieszkańców Moskwy, czyli ok. 250 tys. osób!