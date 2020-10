Koronawirus w Polsce. Zdalne nauczanie i raport ws. przedszkoli

- Nic nie zastąpi nauczania stacjonarnego, dlatego będziemy dążyć do tego, aby powrócić do jak najszybszego powrotu do takiego właśnie nauczania we wszystkich szkołach i rocznikach, w pierwszej kolejności dla maturzystów, uczniów klas ósmych i szkół zawodowych, które mają przed sobą egzaminy - zapowiedział niedawno minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.