Koronawirus w Polsce. Zakażonych coraz więcej. To wina znoszenia obostrzeń?

Koronawirus i luzowanie obostrzeń. Zdjęcie maseczek nie pomogło

Koronawirus i ogniska zakażeń

- Faktycznie obserwujemy wzrost przypadków zakażeń koronawirusem - w ostatnich tygodniach było ich 300-400 dziennie, a w ostatni weekend słupki podskoczyły do góry i przekroczyły 500 osób zakażonych w ciągu jednego dnia - mówi WP prof. Krzysztof Pyrć, kierownik Pracowni Wirusologii w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagielońskiego. Profesor przypomina, że COVID-19 ma charakter ogniskowy i większe liczby przypadków to właśnie kolejne ogniska, które udało się odnaleźć.

I tłumaczy: przez pewien czas ten wirus roznosi się w takiej społeczności niezauważony. - Identyfikacja takiego ogniska prowadzi do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa na przykład na dalsze części danego miasta, a następnie ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa w danym miejscu. Znalezienie takiego ogniska wcześnie pozwoli na jego łatwe ugaszenie. Jeżeli nam się to nie uda i ognisko przybierze duży rozmiar, to może być to bardziej problematyczne - ocenia wirusolog.