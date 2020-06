Koronawirus w Polsce. Ile brakuje do powrotu zakazów? Ekspert mówi o przymusie zamykania ludzi w izolatoriach

Eksperci są coraz bardziej zaniepokojeni wydarzeniami wokół epidemii koronawirusa w Polsce. Po ostatnich dziennych rekordach w liczbie zakażonych minister zdrowia Łukasz Szumowski oświadczył , że rządzący rozważają powrót do obostrzeń epidemiologicznych.

- Zamiast oczekiwanych spadków dziennych zachorowań mamy wzrosty i to dramatyczne. Metoda na zwalczenie epidemii jest tylko jedna. Trzeba wyłapać wszystkie przypadki chorych, a potem ustalić osoby, które miały z nimi kontakt. Wszystkich umieścić w izolacji. Im skuteczniej to przeprowadzimy, tym lepsze będą efekty. I tak miną tygodnie, zanim wirus na Śląsku wygaśnie. Zakażeni pacjenci nie pozbędą się wirusa przez cztery tygodnie - mówi WP prof. Włodzimierz Gut z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny.

Koronawirus. Powrót zakazów i obostrzeń

Podkreśla, że obawia się scenariusza, w którym wskaźnik przypadków zakażeń dojdzie do 1000 na milion mieszkańców. Jak pokazały dane, w zaledwie trzy tygodnie wskaźnik ten skoczył z 500 do 720 przypadków. To wszystko przy uspokajających komunikatach ministra zdrowia i premiera, że epidemia jest pod kontrolą.