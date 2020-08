Koronawirus w Polsce. Zakażony ksiądz i 12 podopiecznych domu opieki w Latowicach

To nie koniec. Jak informuje na swojej stronie parafia w Latowicach, zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono także u księdza proboszcza. "W związku z pozytywnym wynikiem badania na koronawirusa u ks. Damiana Hołosia każdy, kto miał w ostatnim czasie bezpośredni kontakt z ks. proboszczem bez zabezpieczenia w maseczkę, powinien zgłosić się telefonicznie do ostrowskiego Sanepidu w celu przeprowadzenia wywiadu. Kościół w Latowicach jest całkowicie wyozonowany, a więc jest zupełnie bezpieczny do uczestnictwa w liturgii Mszy św." - czytamy w oświadczeniu parafii w Latowicach.