Koronawirus w Polsce. Zakażenia w turystycznej miejscowości. "Polacy nie myślą o epidemii"

Niedawno w Giżycku koronawirusa wykryto u dwóch osób. Jedna z nich to stomatolog, których w ostatnich dniach czuł się na tyle źle, że nie przyjmował pacjentów. Jednak na kwarantannę i tak ma trafić około 70 osób, które wcześniej przeszły zabiegi w jego gabinecie. Drugim zakażonym jest mężczyzna, który korzystał z giżyckiej stacji dializ.

Sanepid nie informuje jeszcze o dokładnej liczbie osób, które trafią na kwarantannę. Podobnie nie są znane pierwsze wyniki testów. Jednak burmistrz Giżycka uspokaja. - Z dzisiejszego raportu wynika, że nie mamy nowych zachorowań - mówi Wojciech Iwaszkiewicz w rozmowie z WP. - Wirus przyszedł z zewnątrz i jest pod kontrolą. Nie ma powodów do niepokoju - stwierdza.

Wojciech Iwaszkiewicz nadal uważa, że mieszkańcy Giżycka mogli nabyć zbiorową odporność już w lutym, gdy przez miasto przeszła "fala infekcji". Mają to potwierdzać również wykonane badania. - Żyjemy tu bezpiecznie, korzystamy z natury, co również nas zabezpiecza. Warunki środowiskowe i rozproszenie nie sprzyjają transmisji wirusa - ocenia.

Koronawirus w Polsce. Turyści są zagrożeniem? Burmistrz apeluje

Obecnie w powiecie giżyckim zakażone są 4 osoby, z których 2 przebywają w szpitalach. Sezon turystyczny jest jednak w pełni, a turystów w mieście o wiele więcej niż we wcześniejszych latach. I powodem do obaw dla władz miasta może być to, jak zachowują się przyjezdni.