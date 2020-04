Koronawirus w Polsce. Wybory prezydenckie 2020. Polacy nie chcą głosować korespondencyjnie

Udział w wyborach w tej opcji preferuje co trzeci mężczyzna i czwarta kobieta. Bardziej chętne są również osoby młode do 24 roku życia - 40 proc. Niechętni głosowaniu w ten sposób są ludzie z wyższym wykształceniem. Chęć oddania głosu wyraziło w tej formie poniżej 25 proc. ankietowanych. Jeszcze mniej osób jest przychylnych głosowaniu korespondencyjnemu w grupie mieszkańców miast do 20 tys. osób - 20 proc.