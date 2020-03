Koronawirus w Polsce. Wszystkie ręce na pokład. Studenci będą pomagać służbom sanitarnym

W komunikacie, który pojawił się na stronie internetowej ministerstwa, zamieszczono również taką informację: "Zwrócimy się do rektorów uczelni prowadzących kierunki medyczne (lekarski, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, farmacja) z propozycją, by w uzgodnieniu z wojewodami i wojewódzkimi oraz powiatowymi służbami sanitarnymi umożliwili włączenie się studentom dwóch ostatnich lat kierunku lekarskiego, a także ostatniego roku kierunku pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne, w działania wspomagające służby sanitarne".

Studenci będą głównie sprawdzać zdalnie stan osób, które są w kwarantannie. - Ma to polegać na wykonywaniu telefonów i przeprowadzaniu wywiadu z tymi osobami. To są proste czynności, ale trzeba mieć wiedzę medyczną, żeby je wykonywać. Nikt oczywiście nikogo nie będzie zmuszał, pomoc studentów ma działać na zasadzie wolontariatu - dodaje wiceminister.

Taki apel do studentów wystosował już m.in. rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Bogusław Machaliński. Poprosił o "pełne zaangażowanie, wrażliwość i roztropność w odpowiadaniu na sytuację epidemiologiczną w naszym kraju". "Do studentów, szczególnie stojących na progu ukończenia studiów lekarskich, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego apelujemy, aby hojnie odpowiadali państwo na prośby o włączenie się w formie wolontariatu i zaangażowanie w zapewnienie sprawnej organizacji stabilnej i profesjonalnej opieki medycznej dla mieszkańców naszego miasta i województwa zachodniopomorskiego".

Studenci obawiają się jednak, że w dłuższej perspektywie zostaną zaangażowani do bezpośredniej pomocy przy chorych. Katarzyna Broniarek, studentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, mówi WP: - Jeszcze w momencie, gdy chodziliśmy na zajęcia, opublikowane zostało zarządzenie o ograniczeniu dostępu do zajęć klinicznych wymagających jednorazowych środków ochrony indywidualnej – materiałów brakuje i nasz rząd nie będzie w stanie zapewnić ich nam wszystkim w odpowiedniej ilości.

Wyjaśnia, że każdy student kierunku lekarskiego doświadczył łagodnych przeziębień podczas regularnych zajęć w szpitalu. - I nie spotkałam się, żeby ktokolwiek na to narzekał, jest to wpisane w ten zawód i godzimy się na to do czasu wyrobienia sobie lepszej odporności. Jak wiadomo koronawirus u 80 procent osób przebiega łagodnie więc my – młodzi i zdrowi studenci – teoretycznie i w tej sytuacji moglibyśmy dobrze znieść wystawienie na ekspozycję. Wielu z nas też poczuwa się społecznie i chciałoby pomóc w tym trudnym czasie. Tylko że wzbranianie się przed zaistnieniem sytuacji, gdy mamy kontakt z zakażonymi bez odpowiedniej ochrony wynika z postawy altruistycznej – nie chodzi o mnie, tylko np. o dziadków, którym robię zakupy, o rodziców, z którymi mieszkam, o koleżankę w ciąży czy o nieznajomych, o których sytuacji nie wiem nic - dodaje.