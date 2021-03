Koronawirus w Polsce. "Wrocław gotowy pomóc Czechom"

Czechy - kraj o blisko 4 razy mniejszy populacyjnie od Polski - dziennie identyfikuje kilkanaście tysięcy nowych zakażeń. Do 28 marca u naszych południowych sąsiadów obowiązuje stan wyjątkowy. W związku z ciężką sytuacją w służbie zdrowia, rząd Andreja Babisa zwrócił się do Polski, Niemiec oraz Szwajcarii o pomoc .

- Jestem w kontakcie zarówno z Hradec Kralove, jak i Dreznem. Dzwoniłem do tamtejszych prezydentów miast. Kluczowe będą najbliższe 2-3 tygodnie i to, jak będzie przebiegała krzywa zachorowań. Udzielając pomocy sami musimy wiedzieć, czy jesteśmy jej w stanie udzielić. Zarówno Wrocław, jak i województwo dolnośląskie są gotowe do pomocy Czechom i Niemcom - mówił w Radiu ZET Jacek Sutryk.