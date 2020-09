Koronawirus w Polsce. Wojewoda lubelski: Należy spodziewać się dalszego wzrostu liczby zakażeń

Koronawirus i grypa. Czy jesienią czeka nas armagedon?

Koronawirus w Polsce. Ognisko koronawirusa na Lubelszczyźnie

- Największym ogniskiem jest oczywiście to w ośrodku szkolno-wychowawczym w Tomaszowie Lubelskim. Pobrano 137 próbek od wszystkich pracowników i wychowanków. W tej chwili mamy potwierdzonych 66 pozytywnych wyników, w tym 36 osób to pracownicy i nauczyciele, a 30 to uczniowie. W przypadku 9 osób powtarzane są badania ze względu na to, że wynik nie był rozstrzygnięty - mówił w sobotę wojewoda.