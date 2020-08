Koronawirus w Polsce. Władysławowo pełne ludzi? Właściciele pensjonatów mówią co innego

Jak co roku plaża we Władysławowie usiana jest parawanami, a na zdjęciach z weekendu widać tłumy turystów. Maseczki? Społeczny dystans? Tego raczej nie widać. - Jest dużo ludzi, ale mniej niż w poprzednich latach - twierdzą właściciele pensjonatów. To samo mówią władze gminy.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Tak wyglądała plaża we Władysławowie w sobotę 1 sierpnia. Tłumy plażowiczów pomimo epidemii koronawirusa (Agencja FORUM)