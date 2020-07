Koronawirus w Polsce. Wiceprezydent Tarnowa zakażony

Koronawirus w Polsce. Tarnów. Wiceprezydent zakażony

Jak zapewniają urzędnicy, bieżąca sytuacja w mieście nie doprowadzi do paraliżu. Wprowadzono już specjalne procedury dotyczące zastępstw, a reszta pracowników jest bezpieczna. To samo dotyczy mieszkańców, którzy mogą normalnie przyjść do urzędu miasta, by załatwić swoje sprawy.