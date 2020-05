Koronawirus w Polsce. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski poznał wynik drugiego testu

Poza informacją o swoim stanie zdrowia, polityk Koalicji Polskiej zwrócił się także do wszystkich osób, które wspierały go w trudnym czasie kwarantanny i podziękował im za słowa otuchy. Stwierdził jednak, że skierowane powinny być one przede wszystkim do jego sekretarki, u której zdiagnozowano koronawirusa.