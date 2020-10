Koronawirus w Polsce. Waldemar Kraska: myślę, że wydamy zalecenia na Wszystkich Świętych

Mateusz Morawiecki przedstawił nowych członków rządu. Jest wśród nich Jarosław Kaczyński

Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia i nowa strategia

Podczas rozmowy pojawiła się również kwestia nowej strategii opracowanej przez Ministerstwo Zdrowia. Według nowych zaleceń to m.in. lekarze POZ będą decydować o tym, czy zakażony koronawirusem pacjent ma trafić do szpitala zakaźnego, czy może do izolacji domowej. Niektórych ta zmiana cieszy: tak było w przypadku prof. Krzysztofa Simona , który pozytywnie ocenił plan MZ w programie "Newsroom" WP. - Mam wrażenie, że pan minister musi zweryfikować swoich ekspertów - tak z kolei komentowała dr Joanna Zabielska-Cieciuch z Porozumienia Zielonogórskiego w rozmowie z Wirtualną Polską. Lekarka wskazywała na "chaos i bałagan" wynikający z nowej strategii.

Waldemar Kraska poinformował, że w czwartek w Ministerstwie Zdrowia odbędzie się spotkanie przedstawicielami POZ, by ustalić ich rolę. - Nie wyobrażamy sobie, w by w porze jesiennej, lekarze POZ nie brali udziału w walce z koronawirusem - oznajmił wiceminister. - Dobra organizacja W placówkach opieki medycznej pozwoli na to, by pacjenci zarażeni COVID-19 nie kontaktowali się ze zdrowymi - dodał.