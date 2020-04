Koronawirus w Polsce. W Lublinie stosują nowatorską metodę leczenia zarażenia COVID 19

- Lek działa na układ immunologiczny i blokuje pewne mechanizmy reakcji zapalnych. Mamy nadzieję, że przez to dojdzie do zatrzymania tej "burzy zapalnej", która się przetacza u pacjentów z koronawirusem i w sposób gwałtowny doprowadza do niewydolności oddechowej , która jest później przyczyną zgonu u tych osób - mówi dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz, kierownik kliniki chorób zakaźnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie, którego cytuje "Kurier Lubelski".

- Jeżeli jednego dnia pacjent znajduje się tuż przed kwalifikacją do podłączenia do respiratora, a następnego dnia jest na tyle dobrze, że go nie wymaga i z dnia na dzień stan się poprawia, to wychodzimy z założenia, że zastosowane leczenie działa i to sprawia, że ratujemy tych pacjentów - tłumaczy prof. Krzysztof Tomasiewicz, kierownik kliniki chorób zakaźnych SPSK1.