Koronawirus w Polsce. Uczniowie wrócą do szkoły? Premier Mateusz Morawiecki ogłosił decyzję

- Chcę podkreślić, że od początku września dzieci i młodzież wracają do szkoły. Na początku października studenci wracają na uczelnie. To jest pewna decyzja - zapowiedział Morawiecki w "Rozmowach Dnia" Radia Łódź i TVP3 Łódź.

Koronawirus w Polsce. Morawiecki: Będą obostrzenia

- Będą obostrzenia, zachęcam do dystansowania się, do dezynfekcji i częstszego mycia rąk i do noszenia maseczek - zaapelował premier, dodając, że "mamy dużo więcej doświadczeń i nie zamierzamy zamykać gospodarki w takim stopniu, jak do tej pory".