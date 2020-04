Koronawirus w Polsce. Tomasz Terlikowski broni Łukasza Szumowskiego ws. szczepionek

Minister zdrowia zapowiedział, że będzie rekomendował przyjęcie szczepionki każdemu, gdy tylko będzie możliwe. Według Łukasza Szumowskiego to będzie punkt, który pozwoli społeczeństwu na powrót do "względnej normalności". Polityk tłumaczy, że nie jest zwolennikiem "darwinistycznego podejścia", czyli pozwolenia na to, by ludzie chorowali bez kontroli i naturalnie nabierali odporności.