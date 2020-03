Koronawirus w Polsce. Tomasz Grodzki napisał list do Marszałek Sejmu. Skarży się na opóźnienie

Tomasz Grodzki przypomniał w piśmie do Elżbiety Witek, że 13 marca Senat przyjął i skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z koronawirusem. Zakłada m.in. regulacje dotyczące wypłaty wynagrodzeń w sytuacji zawieszenia działalności zakładu bądź w trakcie kwarantanny kwarantannie oraz wydłużenia dodatkowego urlopu opiekuńczego.

"To projekt, którego podjęcie Senat zapowiedział zaraz po tym, jak w poczuciu odpowiedzialności za sytuacje w naszej Ojczyźnie przyjęliśmy bez poprawek pierwszą rządową ustawę w tej sprawie. Widząc jej niedoskonałości, dostrzegane także przez rząd, zapowiedzieliśmy przygotowanie zmiany w najszybszym możliwym czasie, z uwagi na konieczność skutecznej walki z koronawirusem oraz skutkami medycznymi, społecznymi i gospodarczymi epidemii" - czytamy w piśmie.

Marszałek Senatu "mimo upływu tygodnia ze zdumieniem stwierdza, że dokument ten nie ma jeszcze nadanego numeru sejmowego i nie jest planowany do włączenia do porządku obrad najbliższego posiedzenia Sejmu". "Nie śmiem nawet przypuszczać, że taki tryb generowania zbędnego opóźnienia może być podyktowany względami politycznymi, ale gdyby nie tak nie było, byłby to wielki błąd" - dodał Grodzki.