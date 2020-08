Koronawirus w Polsce. To najcięższy przypadek koronawirusa wśród dzieci. Hania walczy od kwietnia

- Jest koniec sierpnia, a Hania nadal leży w szpitalu. Pierwsze objawy pojawiły się w kwietniu. Najpierw zaczęło ją boleć gardło i pojawiła się gorączka. Lekarz uznał, że to angina. Tyle że następnego dnia miała wysypkę i dziwne wybroczyny. W szpitalu zrobiono jej test na koronawirusa, który potwierdził zakażenie. U mnie także wyszedł pozytywny – mówi Wirtualnej Polsce Julita, mama Hani.

- Lekarze ze szpitala, w którym leżała Hania, kontaktowali się z innymi w całej Polsce, by znaleźć właściwy lek. Nie wiedzieli, jak leczyć koronawirusa o tak drastycznym przebiegu. Podawali córce m.in. lek przeciwwirusowy, stosowany przy HIV. Otrzymywała także osocze ozdrowieńców, dzięki czemu uzyskała wreszcie ujemny test na koronawirusa – mówi mama Hani Słotty.

To nie był jednak koniec walki o zdrowie i życie dziewczynki. Okazało się, że jej szpik jest bardzo wyniszczony. Lekarze stwierdzili u niej aplazję. – Gdy dziecko ciężko przechodzi grypę lub – jak w naszym przypadku koronawirusa – czasem szpik przestaje pracować. Powinien jednak zacząć się odbudowywać, gdy dziecko zaczyna zdrowieć. U Hani niestety do tego nie doszło i konieczny był przeszczep szpiku – przyznaje mama Hani.

W czasie leczenia Hania przyjmowała lek Revolade, który pomaga przy bardzo niskim poziomie płytek krwi. Niskie zarobki mamy sprawiły, że kobieta zwróciła się o pomoc do fundacji "Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową". – To lekarstwo nie jest refundowane. Jedno opakowanie kosztuje około ośmiu tysięcy złotych, dlatego zwróciliśmy się o pomoc do fundacji – mówi mama Hani.