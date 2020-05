Koronawirus w Polsce. Tak rząd odpowiada na wniosek. "Informacja istnieje tylko w pamięci"

Sieć Obywatelska "Watchdog", w swoim wniosku, powołała się na wypowiedź Mateusza Morawieckiego w "Wiadomościach" TVP z połowy marca. Premier mówił wtedy, że przygotowania do epidemii koronawirusa zaczęły się "kilka miesięcy temu". - Nie wiemy, na czym polegały te przygotowania, a chcemy pokazać je opinii publicznej - napisała Agnieszka Zdanowicz ze stowarzyszenia. - Naszym zdaniem Prezes Rady Ministrów wypowiadając takie słowa, miał wiedzę, o jakie przygotowania chodzi - doprecyzowała.

W przekazanym Wirtualnej Polsce wniosku czytamy, że Sieć Obywatelska domagała się od premiera podania "daty dziennej, kiedy rozpoczęły się przygotowania" oraz "kto wydał wtedy polecenia, co one zawierały oraz do kogo zostały skierowane". Poza tym chciała dowiedzieć się, z kim premier spotykał się w sprawie przygotowań, o których mówił, czego dotyczyły te spotkania i jakie dokumenty podczas nich powstały. Pytała również o polecenia, jakie pomiędzy listopadem 2019 roku a marcem 2020 roku wydał premier.