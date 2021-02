Koronawirus w Polsce. Szef kuchni napisał do Gowina

Jak zauważa, trwa "agonia polskiej gastronomii". "Za sprawą Waszych decyzji czas, w jakim znalazła się polska gastronomia, to czas zagłady, demontażu i szybkiej likwidacji, a pańską funkcję panie Wicepremierze firmującą te działania, można bez ceregieli przemianować na funkcję Wicepremiera i Ministra grabarza polskiej gastronomii" - napisał Twaróg.

Szef kuchni przypomniał, że latem rząd "poleciał na entuzjazmie jak smarkacze" i doszło do kolejnego lockdownu. "I kolejny kwartał już z nowym 2021 rokiem tkwimy z zamkniętymi restauracjami, olbrzymimi stratami i następnymi informacjami, że otworzą 'najpewniej w maju', albo 'zamknęli to i to', albo 'ten i ten na terapii', a 'tamten od przecudnych deserów' właśnie został skazany…" - stwierdził.