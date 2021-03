Koronawirus w Polsce. Nowe informacje ws. szczepień

- Od jutra zaczynają się zapisy osób w wieku 69 lat. To ponad 400 tys. osób z rocznika 1952. Będą one szczepione szczepionką firmy AstraZeneca na terenie całego kraju - zaznaczył Dworczyk. Szczepienia tych osób rozpoczną się już 22 marca.

Koronawirus w Polsce. Szczepionka na COVID na II kwartał. Padła liczba dawek

Na konferencji podana została też informacja co do dawek szczepionki na COVID, która dotrze do Polski w II kwartale 2021 roku. - To około 15 milionów szczepionek, z czego 2,5 miliona to będą jednodawkowe szczepionki firmy Johnson&Johnson. Bardzo nas to cieszy. Wydaliśmy już komunikat o stopniowym zwiększaniu przepustowości w punktach szczepień - zaznaczył pełnomocnik ds. szczepień.