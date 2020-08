Koronawirus w Polsce. Suwałki: nie chciała obsłużyć klientki bez maseczki, dostała grzywnę

Wniosek o ukaranie sklepowej złożyła miejscowa policja, która na co dzień, wraz z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, sprawdza, czy obowiązek noszenia masek jest przestrzegany.

Orzeczenie sądu rejonowego nie jest prawomocne. Obwiniona ekspedientka złożyła sprzeciw do wyroku, a sąd drugiej instancji rozpatrzy go 16 września.

Koronawirus w Polsce. Suwałki. Kara dla ekspedientki

Do zdarzenia, które swój finał ma w sądzie, doszło w połowie lipca tego roku. Do jednego ze sklepów w centrum Suwałk weszła młoda kobieta bez maseczki, a ekspedientka poprosiła ją o zasłonięcie ust oraz nosa. Klientka zlekceważyła prośbę i podeszła do kasy, lecz nie została obsłużona.