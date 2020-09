Koronawirus w Polsce. Strategia rządu działa? Opinie ekspertów

Zaledwie 377 nowych przypadków koronawirusa odnotowano dziś w Polsce. To zdecydowany spadek zachorowań. Jednak opinie co do tego, czy to efekt działań rządu, czy typowy poweekendowy spadek zachorowań są podzielone.

Koronawirus w Polsce. Liczba zachorowań spada, eksperci są podzieleni w sprawie tego, czy to efekty pracy rządu (Materiały prasowe)