Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia informuje: nowe przypadki zakażenia i ofiary

Koronawirus. Polska. Ministerstwo Zdrowia publikuje komunikat. Nowe przypadki zakażenia. Są zgony

Resort przekazał również, że COVID-19 przyczynił się do śmierci 15 osób. 4 z nich zmarły w Łańcucie: 75-latka, 79-latka, 76-latka i 85-latek, a 3 w Krakowie: 91-latka, 76-latek i 88-latek. Dwa zgony miały miejsce w Poznaniu: 78-latka i 76-latka oraz Augustowie: 89-latki i 100-latki. Pozostałe osoby zmarłe to: 88-latek z Wrocławia, 63-latka z Lipska, 70-latka z Warszawy i 67-latek z Kędzierzyna-Koźla. Większość z nich miała choroby współistniejące. Resort sprostował również, że wczorajszy zgon osoby z Łańcuta trafia do statystyk woj. małopolskiego. 71-latka mieszkała bowiem w Tarnowie.