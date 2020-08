Koronawirus w Polsce. Starosta tarnowski Roman Łucarz zakażony. Urzędnicy na kwarantannie

Koronawirus w Polsce. Starosta tarnowski zakażony

Koronawirus w Polsce. Urzędnicy skierowani na kwarantannę

- Czuję się na obecną chwilę dobrze, mam lekki katar, kaszel. Najwyższa temperatura jaką miałam do tej pory to około 38 stopni Celsjusza. Lekarz zalecił nam na ten moment domową izolację - powiedział Łucarz w rozmowie z "Gazetą Krakowską". Łucarz podejrzewa, że zakaził się podczas spotkania rodzinnego. Pracownikom starostwa, które miały kontakt ze starostą powiatu tarnowskiego zostaną w najbliższych dniach wykonane testy na koronawirusa, jeśli wynik będzie ujemny to wrócą do pracy.