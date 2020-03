Koronawirus w Polsce. Specjalne środki ostrożności w więzieniach. Możliwy zakaz odwiedzin

Koronawirus, a więzienia. Możliwy zakaz odwiedzin

Koronawirus w Polsce. Sądy przekładają rozprawy

Do 31 marca 2020 r. we wszystkich sądach wokandy ograniczone są tylko do najbardziej pilnych spraw. - Przeprowadziliśmy dużą akcję informacyjną, dzięki której do stron postępowań sądowych oraz samorządów zawodów prawniczych dotarły wiadomości o sposobie funkcjonowania sądów w najbliższym czasie. Nie było ani jednego protestu - dodał wiceminister Wójcik.