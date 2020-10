Koronawirus w Polsce. Sośnierz: Hospitalizacja jest nadmierna

Koronawirus w Polsce. Sośnierz: Za dużo zakażonych w szpitalach

- Hospitalizacja w Polsce jest nadmierna do ciężkości choroby. Przez to zaczyna kurczyć się liczba łóżek w szpitalach zakaźnych. Musimy pamiętać jednak, że część pacjentów na pewno wyzdrowieje, więc zwolni miejsca - dodaje były szef NFZ.

Poseł Porozumienia przypomina też o propozycji, by stworzyć w Polsce system izolatoriów dla osób z lekkimi objawami zakażenia koronawirusem. - To mógłby być także dom, jednak tam nie ma pełnej szczelności. Pamiętajmy: to nie musi być koniecznie szpital. Gdybyśmy wprowadzili odpowiednią selekcję, to sytuacja nie wyglądałaby tak, jak teraz - tłumaczy.