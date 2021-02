Koronawirus w Polsce. Siłownie bardziej bezpieczne niż galerie? Najnowszy sondaż

Instytut Badań Pollster przeprowadził sondaż na zlecenie "Super Expressu". Jak wynika z badania, zdecydowana większość ankietowanych uważa, że siłownie i kluby fitness "to ważne miejsca, które pozwalają dbać o kondycję fizyczną i zdrowie". Twierdzi tak 59 proc. respondentów.

Z kolei 26 proc. uważa, że to miejsce głównie dla pasjonatów. 8 proc. twierdzi, że te miejsca nie są istotne, a chodzenie do nich to fanaberia. 7 proc. nie ma zdania.