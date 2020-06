Koronawirus w Polsce. Sieradz. Nowe ognisko koronawirusa. 80 przypadków zakażenia w szpitalu. Wraca część obostrzeń

Koronawirus w Polsce. Ognisko koronawirusa w szpitalu

W szpitalu w Sieradzu wykryto 80 przypadków zakażenia koronawirusem SARS - CoV-2. Zdiagnozowano je zarówno u pacjentów, jak i u pracowników placówki z kilku oddziałów. Koronawirusa wykryto u 45 pacjentów oraz 35 pracowników. Większość z nich przechodzi zakażenie bezobjawowo. Pacjenci trafili do szpitala jednoimiennego w Zgierzu oraz do szpitala zakaźnego w Łodzi.

Koronawirus w Polsce. Apel prezydenta Sieradza

Prezydent Sieradza za pośrednictwem Facebooka zaapelował do mieszkańców. Paweł Osiewała prosi sieradzan, by stosowali się do obowiązujących zaleceń sanitarnych i zachowywali dystans społeczny oraz ograniczyli wyjścia z domu.