Koronawirus w Polsce. Sanepid odradza organizacji wesel w Małopolsce

"Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną na terenie miasta Nowego Sącza oraz powiatów nowosądeckiego, suskiego i wadowickiego, gdzie rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 ma charakter dynamiczny, a wzrost zakażeń tym właśnie koronawirusem pozostaje w bezpośrednim związku z organizowanymi na tych terenach przyjęciami ślubnymi/weselami - informuję, iż w takiej sytuacji nie rekomenduję organizacji takich przyjęć w wymienionych wyżej powiatach. Brak rekomendacji, o której mowa, ma na celu wyłącznie ochronę zdrowia, a nawet życia tak mieszkańców tych powiatów, jak i osób przybywających do tych regionów, poprzez ograniczenie transmisji wirusa SARS-CoV-2" - czytamy w komunikacie Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Według ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, jest bardzo prawdopodobne, że czeka nas druga fala epidemii. - To jest bardzo poważne wyzwanie. Wiemy, że w sezonie jesiennym mamy sezon infekcyjny - podkreślił w "Newsroomie" WP Szumowski.

Zaapelował m.in. o szczepienie się na grypę, bo to pozwoli "część przyczyn infekcyjnych zniwelować". - W Ministerstwie Zdrowia powołaliśmy zespół, który ma opracować strategię - dodał Szumowski. W każdym województwie ma zostać również uwzględniona "specyfika lokalna". - Sezon grypowy rozpoczyna się od września, października. To wtedy możemy mieć ten dylemat logistyczny dostępu do badań, liczby karetek wymazowych - uznał minister zdrowia.