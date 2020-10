Koronawirus w Polsce. Rzecznik rządu Piotr Mueller zapowiada nowe obostrzenia

Piotr Mueller stwierdził, że z uwagi na spore przyrosty dziennych przypadków koronawirusa należy liczyć się z nowymi rygorami. Decyzje w tej sprawie mają zapaść w czwartek. - Sytuacja jest na tyle poważna, że niektóre obostrzenia powinny pojawić się również w tym tygodniu - powiedział polityk na antenie TV Republika. Możliwe, że restrykcje będą obowiązywać od początku tygodnia tak, jak to było dotychczas.

Koronawirus. Polska. Piotr Mueller o nowych obostrzeniach i lockdownie

Rzecznik rządu poruszył również temat kolejnego lockdownu. Przekonywał, że rząd nie chce wprowadzać takiego rozwiązania, ale "chce przyjąć takie ograniczenia, które są niezbędne". Mueller wskazywał, że obecnie Polacy poruszają się w takim stopniu, jak przed rozpoczęciem pandemii. Dodał, że istnieje spora różnica w porównaniu do mobilności w okresie wiosennym.

Komentując obecne restrykcje polityk przyznał, że chodzi o to, aby "wprowadzić zdrową równowagę pomiędzy lockdownem, a ochroną życia i zdrowia obywateli". - To jest właśnie ta droga, którą idziemy, to znaczy pomiędzy tymi dwoma skrajnościami, pomiędzy skrajnością zamykania państwa całkowicie, a pomiędzy drugą skrajnością, mówiącą, że koronawirusa nie ma - tłumaczył Mueller.