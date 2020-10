Lockdown. WHO wydała rekomendacje dla władz krajów

Lockdown. WHO wydała rekomendacje

Wraz z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem wielu Polaków zastanawia się nad tym, czy grozi nam kolejny lockdown. Rząd rozważa wprowadzenie nowych obostrzeń, ale lockdown nie jest brany pod uwagę. To osłabiłoby gospodarkę, a do tego nie chce doprowadzić rząd na czele z premierem Mateuszem Morawieckim.

W sprawie wprowadzenia lockdownu rekomendacje dla władz krajów wydała Światowa Organizacja Zdrowia. WHO apeluje do światowych liderów, by nie byli zbyt pochopni w tej decyzji. Jak podaje "New York Post", w obliczu wciąż rosnącej liczby dziennych przypadków koronawirusa SARS-CoV-2, Doktor David Nabarro ze Światowej Organizacji Zdrowia, podkreślił, że organizacja nie zaleca wprowadzania ponownego lockdownu.