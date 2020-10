Koronawirus w Polsce. Rekord zakażeń. Wspólna konferencja premiera i ministra zdrowia (NA ŻYWO)

Centrum Informacyjne Rządu przekazało, że w budynku Kancelarii Premiera o 13:30 odbędzie się konferencja Mateusza Morawieckiego oraz ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Nie ujawniono tematu spotkania z mediami, jednak informacja pojawiła się niemal w tym samym momencie co raport resortu zdrowia. A ten po raz kolejny okazał się rekordowy.

Jeszcze w czwartek resort zdrowia ma ujawnić zaktualizowaną listę powiatów, które trafią do strefy żółtej i czerwonej. - Tak, Warszawa będzie w żółtej strefie, mogę to powiedzieć - stwierdził w rozmowie z Radiową Trójką wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Wcześniej zaostrzenie zasad na terenie stolicy zapowiedział rzecznik resortu. - Nie ma co ukrywać, że na 99 proc. Warszawa od soboty znajdzie się w żółtej strefie - mówił w środę Wojciech Andrusiewicz. Dodał też, że lista powiatów z obostrzeniami będzie liczyła ponad sto pozycji.