Żółta strefa. Waldemar Kraska: Warszawa się w niej znajdzie. Ratusz reaguje

Zobacz też: Umowy śmieciowe będą oskładkowane? Minister nie pozostawia wątpliwości

Żółta strefa. Warszawa jest już po rozmowach z ZTM

Rzeczniczka warszawskiego ratusza zapewniła, że stolica jest przygotowana na wejście do strefy żółtej. - To, co może zainteresować mieszkańców, to na pewno komunikacja miejska. Obecnie zgodnie z rozporządzeniem obłożenie może wynosić 50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących. Podobnie jest w strefie żółtej, więc tu zmian nie przewidujemy - powiedziała w rozmowie z portalem tvp.info Karolina Gałecka.

Jak zaznaczyła, władze Warszawy apelowały już do policji między innymi o przeprowadzanie kontroli w sklepach. - Zwracaliśmy się także do ZTM o przestrzeganie zaleceń reżimu sanitarnego w komunikacji publicznej. To, co ZTM może robić, to przypominać i upominać, ale nie może karać. Jako miasto w ogóle nie chcielibyśmy karać, ale liczba zakażeń wzrasta, więc robimy wszystko, by przypominać o bezpieczeństwie - podkreśliła Gałecka.