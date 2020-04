Koronawirus w Polsce. Protest w więzieniu w Chełmie. Poszło o obostrzenia

Nowe obostrzenia obowiązują od poniedziałku, ale do protestu doszło w sobotę. Więźniowie domagali się polepszenia swoich warunków bytowych.

Koronawirus w Polsce. Chełm. Nowe obostrzenia

Wstrzymano m.in. pracę osadzonych na zewnątrz, wstrzymano widzenia, przepustki, nabożeństwa i dostawę paczek. Obostrzenia mają obowiązywać do 20 kwietnia.

Koronawirus w Polsce. Chełm. Protest w więzieniu

Jak informuje Radio Lublin, w sobotę część więźniów nie przystąpiła do śniadania.

- Zażądali miedzy innymi skrócenia wszystkich wyroków, dostępu do siłowni czy wydania do cel konsoli do gier. W wyniku rozmów z wychowawcami i psychologami, połowa demonstrujących zjadła obiad. Natomiast już wszyscy spożyli kolację - przekazała ppłk Elżbieta Krakowska, rzecznik prasowa Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.