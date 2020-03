Koronawirus w Polsce. Profesor Mirosław Wielgoś: sytuacja w szpitalach będzie się pogarszać

Koronawirus w Polsce. Jak wygląda sytuacja w szpitalach?

Lekarz jednym głosem z ministrem zdrowia mówi, że niedługo liczba zakażonych będzie liczona w tysiącach, co może sparaliżować placówki medyczne. - Środki ochrony indywidualnej szybko się wyczerpują. Ich ceny drastycznie wzrosły, a większość z nich jest niedostępna. Przypomina to handel detaliczny. Po wiele towarów musimy jeździć własnym transportem, kilkaset kilometrów - przyznaje prof. Narzeka też na brak personelu.

Wielgoś przyznaje, że część zabiegów musi zostać przełożona, ale "takie są realia działania w obliczu pandemii". - Wyciągnijmy wnioski z tej lekcji i starajmy się wprowadzić je jak najszybciej w życie, jak pandemia się skończy. To, z czym mamy do czynienia, jest problemem globalnym, który dotyczy absolutnie nas wszystkich. To kolejny dowód na to, że najważniejsze jest bezsprzecznie zdrowie - podsumował.