Koronawirus w Polsce. Prof. Krzysztof Simon uspokaja ws. SARS-Cov-2

- Dla 80 proc. pacjentów choroba COVID-19 przebiega bezobjawowo. Dla panów takich siwych jak ja lub starszych może być niebezpieczna jeśli ma dodatkowe schorzenia - przekazał na briefingu prof. Krzysztof Simon. Na oddziale zakaźnym we Wrocławiu przebywa obecnie 3 pacjentów z koronawirusem.

- Jeden pacjent czuje się znakomicie i nawet denerwuje się, że go trzymamy na kwarantannie. Kolejna osoba jest w bardzo złym stanie, ale to pacjent z wielochorobowścią i to jest naturalny przebieg. 3 to taka "plus-minus" - mówił w środę kierownik oddziału chorób zakaźnych wojewódzkiego szpitala specjalistycznego we Wrocławiu.