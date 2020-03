Wielka Brytanie: wiceminister zdrowia zakaziła się koronawirusem

W Wielkiej Brytanii liczba zakażonych koronawirusem wzrosła we wtorek do 382 osób. 6 pacjentów zmarło. Wśród chorych jest też 62-letnia wiceminister zdrowia - Nadine Dorries. Kobieta w ubiegłym tygodniu spotkała się z setkami ludzi, w tym premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem i parlamentarzystami.

Następnego dnia wiceminister zdrowia podpisała dokument uznający koronawirusa za "chorobę podlegającą obowiązkowi zgłoszenia". Umożliwia on firmom - jak informuje "The Times" - uzyskanie ubezpieczenia.To właśnie wówczas pojawiły się u Dorries pierwsze objawy choroby.