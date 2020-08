Koronawirus w Polsce. Prof. Krzysztof Simon o nadchodzącej grypie

Koronawirus w Polsce. Nastąpi wzrost liczby przypadków?

Bieżący weekend przyniósł znacznie więcej wykrytych zakażeń niż ubiegły. Może to budzić obawy, że nadchodzący tydzień przyniesie jeszcze większy wzrost w statystykach wykrywalności. O opinię w tej sprawie poprosiliśmy prof. Krzysztofa Simona. Jego zdaniem nie ma jeszcze powodów do zmartwień.

- Wzrostu liczby przypadków w stosunku do poprzedniego weekendu nie należy odczytywać jako zapowiedzi znacznych dziennych przyrostów zakażeń w nadchodzącym tygodniu. Są to fluktuacje, które obserwujemy w statystykach od dłuższego czasu i nie należy się tym zbytnio ekscytować. Dzienna wykrywalność na poziomie do 1000 przypadków w 40-milionowym narodzie, to nie jest jeszcze sygnał do zmartwień - ocenia ekspert w rozmowie z Wirtualną Polską.