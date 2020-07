Koronawirus w Polsce. Prof. Krzysztof Simon o luzowaniu obostrzeń: idiotyzm i mówię to świadomie

Zdaniem prof. Simona, ordynatora oddziału zakaźnego w szpitalu przy ul. Koszarowej we Wrocławiu, rząd pospieszył się ze zdejmowaniem niektórych obostrzeń. - Zupełne poluzowanie takich spotkań to jest idiotyzm i mówię to świadomie. Kto podjął decyzję, żeby tak to odkręcić? Kto za to odpowie w tym kraju? U nas nie ma osób odpowiedzialnych za błędne decyzje - powiedział wirusolog w rozmowie z radiem Zet.