Prof. Krzysztof Simon: Antyszczepionkowcy powinni płacić za leczenie

Prof. Krzysztof Simon, ordynator oddziału zakaźnego w szpitalu przy ul. Koszarowej we Wrocławiu w rozmowie z "Menadżerem Zdrowia" został zapytany o szczepienia przeciw SARS-CoV-2. - Jestem przerażony tą zaściankowością, głupotą, prymitywizmem, brakiem szerszego podejścia - powiedział wirusolog, nawiązując tym samym do słów Andrzeja Dudy . Mówił, że ci, którzy "się zasiedzieli", zagłosowali na kandydata PiS. Z kolei młodzi ludzi wybrali "nowoczesnego i bardziej europejskiego" Trzaskowskiego.

- Szczepionki są u nas tępione, bo podobno są powikłania. - Państwo niezależnie od tego, kto rządzi, powinno brutalnie walczyć z tego typu poglądami, ponieważ jest to antyspołeczne i wrogie spoleczeństwu - dodał. Podkreśla, że o większym zagrożeniem zarówno dla innych, jak i dla siebie są osoby nieszczepione.

- A mówi to facet, który po jednej ze szczepionek na grypę dostał wstrząsu i rozbił samochód. Ale dalej się szczepię i będę się szczepić - zaznacza.

Prof. Krzysztof Simon: Antyszczepionkowcy powinni sami płacić za leczenie

- Każdy może decydować, czy się szczepić, ale musi w związku z tym podjąć ryzyko, że jak zachoruje, to sam płaci za leczenie - zaznacza. Zdaniem prof. Simona antyszczepionkowcy powinni ponosić również inne finansowe konsekwencje swojej decyzji.

- Jak zakazi inną osobę, która nie może być szczepiona, bo ma niedobór odporności i żyje tylko dlatego, że w środowisku nie ma danej choroby, to niech płaci za niego odszkodowanie. Jeśli ta osoba będzie mieć ciężki uraz pochorobowy, to niech płaci za jej opiekę i rentę. A nie, że ja się nie szczepię i zakażę inne osoby, a potem niech się inni obywatele martwią i składają na to razem z państwem - sugeruje wirusolog.