Koronawirus w Polsce. Obostrzenia złagodzone? Prof. Gut stawia warunek

Koronawirus w Polsce. Stabilizacja zakażeń i koniec lockdownu?

Obostrzenia znikną wraz ze szczepieniami? Gowin: to na pewno będzie bodziec

- Jeżeli faktycznie dane pokażą pod koniec tygodnia, że mamy w Polsce spadek zakażeń, wówczas będzie można przejść do poluzowania restrykcji, ale nie do ogólnokrajowego poluzowania, ale do strefowego. Na razie jest jednak zbyt wcześnie, by mówić o konkretnych decyzjach - ocenił wirusolog. Prof. Gut powiedział, że rezygnacja z lockdownu była dobra wówczas, kiedy mieliśmy poniżej 1 tys. zakażeń w ciągu jednego dnia.