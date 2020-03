Koronawirus w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z opozycją

Tuż przed telekonferencją głos zabrał Borys Budka. - Będę prosił, apelował i będę tego żądał od premiera, bo stan klęski to konkretne narzędzia dla wójtów, burmistrzów, prezydentów na walkę z koronawirusem, na możliwość pomocy tym, którzy jej oczekują. Stan klęski to również niemożność przeprowadzenia wyborów. W tę niedzielę w Polsce w 5 miejscowościach mają się odbyć wybory samorządowe - mówił na konferencji przed Sejmem przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Jednym z tematów wideokonferencji był rządowy plan "Tarcza Antykryzowa", który ma pomóc gospodarce w czasie kryzysu. - Ustawa będzie gotowa do piątku, zaprezentujemy ją w odpowiednim trybie parlamentowi. Jest duża szansa, że w przyszłym tygodniu będzie przegłosowana. Rozmawiałem o tym z marszałek Elżbietą Witek - zapowiadał premier Mateusz Morawiecki. Rodzą się jednak pytanie o zdrowie i bezpieczeństwo parlamentarzystów podczas debaty.

- Trudno sobie wyobrazić, aby to posiedzenie miało charakter, do którego już się przyzwyczailiśmy i który znamy z poprzednich spotkań izby. Będzie to wyglądało na pewno w inny sposób. Szczegóły w pierwszej kolejności będą poznawali członkowie Prezydium Sejmu - przyznał w rozmowie z TOK FM szef Centrum Informacyjnego Sejmu